陽信銀行107年稅前賺30.91億 創新高

2019年01月15日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

陽信銀行自結，去（107）年獲利表現相當亮眼，年度稅前盈餘30.91億元，較去年22.32億元成長38％；每股稅前盈餘1.33元，較去年1.05元成長27％。另在各面向收益成長帶動下，總收入突破百億大關，來到106.24億元，年成長逾13％，順利達成年度獲利目標，全年獲利及總收入皆創下新高。

在授信品質方面，年底逾放比0.18％、備抵呆帳覆蓋率659.86％，兩項指標皆優於本國銀行同業平均，資產品質維持穩健。另截至去年底存款餘額為4,173億元，年成長356億元；放款餘額為3,145億元，年成長247億元；總資產為4,736億元，淨值達302億元，較去年底分別上升8％及14％，規模穩定成長。

陽信銀行將維持近年一貫的股利發放政策，估計今年可至少配發每股股利0.7元，未來亦將致力為全體股東創造最大利益。

展望今年，面對美中貿易戰、歐債、中國經濟成長下滑等全球經濟風險，陽信銀行將維持穩健的腳步，持續以兼具擔保性及收益性之中小企業客戶為主要授信對象，同時加強吸收台外幣存款，輔以推展財富管理及車貸等各項消費金融業務，全力衝刺今年度獲利目標33.5億元。

陽信銀行近年在董事長陳勝宏的領導及董事會全力支持下，積極提升員工福利，並與全體員工共享獲利成果，以凝聚企業內部的認同感與向心力。

由於獲利穩定成長，自本（1）月起調薪3％，另依員工績效考核，陽信銀行今年年終獎金及績效獎金合計平均達4.5個月水準，另表現優異之經理人最高可領逾10個月獎金。

陽信銀行董事長陳勝宏尤其重視員工身體健康，每年皆定期替全體員工辦理一次免費健康檢查，並依職員年齡或職等給予特別檢查項目之補助，補助金額最高可達10,000元，另每年補助每位員工服裝費5,000元及每月午餐費2,400元，提供優渥的待遇及福利，以吸引、激勵、留任優秀人才。

陽信銀行持續推出行動支付新服務，除本月將推出「數位存款帳戶」，2月份將接著推出「Sunny Pay」APP，結合「台灣Pay QR Code」提供客戶手機轉帳、繳稅、分攤付款功能，並可於全家、萊爾富等便利超商付款，以提升客戶最佳行動金融應用，未來客戶只要下載陽信銀行「Sunny Pay」APP，綁定活期性存款帳戶，就能享受數位金融帶來的便利服務。

陽信銀行國內目前有103家分行，去年金管會核准新設「豐原」及「林口」分行現正積極籌備中，完成分行設立後，合計國內總分行家數將達105家，另有投資百分之百持股之證券、租賃、資產管理及電子商務公司，積極發展多角化金融業務，發揮組織效能。在設立海外據點的部分，繼102年成立上海租賃公司後，於去年底完成併購柬埔寨微型財務公司，目前完成交割並營運中。

陽信銀行總行現有18個部處，隨著各項業務快速成長，人員組織正擴編中，目前辦公大樓已不敷使用，為因應未來組織發展需要，並便於管理，該行去年起即開始積極尋覓新企業總部大樓，以展現企業形象暨開創新局。

未來規劃除原總行大樓之銀行員工外，位於復興北路的國外部，以及旗下轉投資子公司，也將一併進駐新的企業總部辦公，屆時更可發揮事業群整合綜效。

(中國時報)