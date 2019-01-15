中租啟用停車場型太陽能電廠

2019年01月15日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

中租控股旗下中租迪和宣布與新竹科學園區管理局、台灣電力公司新竹區營運處合作，打造新竹科學園區矽導立體停車場屋頂型太陽能電廠，正式啟用。基於豐富的太陽能電廠管理經驗，中租以年增率66％快速成長，擁有1,095座太陽能電廠、發電量4.08億度，朝向電廠資產規模1千億元目標前進。

新竹科學園區管理局長王永壯、中租控股策略長廖英智、中租能源副總經理陳瑞興、中租迪和綜合企劃處副總經理謝明宏，以及台灣電力公司新竹區營業處副處長李宣昌、德睿旭科技董事吳秉鍾，14日共同主持矽導立體停車場太陽能電廠啟用儀式。

王永壯提及，太陽光電發電是政府大力推行的綠能政策之一，與中租合作建置太陽能電廠，活化園區空間，以實際行動支持再生能源；陳瑞興表示，太陽光電不只是節能減碳的潔淨能源，更能促進綠能產業穩定發展與企業獲利。

該太陽能電廠位於新竹科學園區內，新竹市力行二路上的矽導立體停車場三樓屋頂，整體太陽光電系統，計3,858片太陽能板，裝置容量1,196.98KW，占地面積6,276.5平方公尺。

中租逐步由融資進入電廠投資，建構完整的太陽能電廠產業鏈與價值鏈，自2010年關注中小企業環保節能議題，提供節能設備改善的專案服務，2012年進入太陽能電廠融資業務，2014年向中小企業客戶租借農舍、廠房的屋頂，發展太陽能電廠，2015年成立中租能源公司，協助客戶導入節能與創能計畫，未來將朝向裝置容量2GW、電廠資產規模1千億元的目標邁進。

2017年10月，中租以豐富的太陽能電廠開發與管理經驗，找尋合適的太陽能案場、控管工程品質，與台電公司簽署20年售電合約，結合共享經濟與金融科技，推動「全民電廠．太陽光電」平台。2018年3月，首次邀請一般大眾參與太陽能發電，20年預估內部報酬率（IRR）達4.25％。

(中國時報)