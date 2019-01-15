深耕拉美 長榮海運邁開大步

2019年01月15日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

長榮海運布局拉丁美洲邁開大步，繼在主要航運據點，包括祕魯、智利及墨西哥等成立自有船務代理公司，本月再下一城，成立長榮哥倫比亞公司負責當地業務，藉此強化區域性作業效能，並積極掌握市場脈動，進一步深耕拉丁美洲西岸市場。

著眼於拉丁美洲的長期成長潛力，自2018年下半年起，長榮海運已陸續於祕魯、智利及墨西哥設立自有船務代理公司，並於今年1月成立長榮哥倫比亞公司，負責當地的貨物承攬、船舶及港埠碼頭等船務代理業務，除了優化航運網路，也提升營運競爭力。

航線配置方面，長榮除了原本投船營運的2組遠東-南美西岸航線，更透過同業合作的模式，再提供二組換艙航線，不但將每週的定期航班服務倍增為四班，更藉此擴大直靠港的覆蓋率，增加釜山、青島、廈門、墨西哥的恩塞納達(Ensenada)以及智利的利爾昆(Lirquen)五個港口，打造更便捷的航運網路。

長榮表示，拉丁美洲天然資源豐富，但多數民生用品有賴進口，經濟型態上與製造業發達的遠東地區互補，帶動雙邊貿易需求。拉丁美洲除了豐沛的礦產，也盛產水果與海鮮，加上南、北半球季節相反，造成農產品的產季差異，讓消費者享有更多的食材選擇。

尤其智利南北長達4,300多公里，氣候型態差異大，且擁有全球最長的海岸線，得天獨厚的環境產出多樣的水果與海鮮。長榮指出，配合客戶需求，進行航線改造，大幅縮短智利出口至遠東的運送時間，協助當地的生鮮出口業者掌握商機。

長榮海運致力於提供便捷的國際運送服務，除了持續引進新船，進行船隊汰舊換新，近年來更積極擴大區域性的營運布局，目前已於全球三十餘國設立自有船務代理公司，以提升營運效能，為貨主提供更優質的運輸服務。

(中國時報)