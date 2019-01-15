momo拚物流短鏈 3小時到貨

2019年01月15日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

momo富邦媒昨公布2018年全年營收達新台幣420.2億元，年增26.4%，創14年來新高；不過，景氣前景不明，富邦媒董事長林啟峰表示，同業已沒有多餘資本削價競爭，低價搶客的情勢可望放緩。

為維持營收雙位數成長，林啟峰表示，今年力拚物流短鏈，今年6月前推出3小時到貨服務，先從大台北地區開始，目前已經進入測試階段，最快半小時就可到貨。

林啟峰坦言，陸美貿易戰真的打到大陸民間消費，不久前到北京出差，過去很難訂的高檔餐廳，現在預約都變簡單了，房地產交易也受影響，加上美元升息等大環境影響，對大陸景氣預估轉為保守；富邦媒3年前投資大陸電視購物「北京環球國廣」，林啟峰透露，幸好轉投資杜拜電視購物頻道已進入豐收期，可降低大陸投資的營運衝擊。

新零售時代來臨，物流短鏈是富邦媒今年重點發展項目，除了既有的內湖、三重、台中、台南等4座衛星倉，全年計畫共要擴增至10座衛星倉，加上大數據演算、自由車隊持續擴增，物流貫穿商流，預計第2季前將有更快速配送的服務上線。

對於新內閣、新氣象，林啟峰建議，網購要採「實名制」，包括寄件人、收件人都要留真實姓名、企業名稱及聯絡資訊，以便追查貨品來源，尤其每年有超過上千萬個包裹，透過跨境電商送達台灣，若台灣無法透過國家力量來改善現況，不僅稅率不公，台灣網購恐怕成為毒品交易的平台。

(中國時報)