只問政治正確 失去與陸合作機會！為國安堵華為 科技界人心惶惶

2019年01月15日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

各國禁用華為產品規定

禁用華為產品，工研院開第一槍！理由是資安即國安，目的是避免洩密；不願具名的學者表示，美國是最講證據的國家，試問聯邦調查局有拿出使用華為產品，有危及國安的證據嗎？說穿了，美國只是為了維持世界經濟霸主的私心，而工研院附和美國，純粹是討好綠營主政者，所做「政治正確」的決定。但電信業者也示警，台灣下場恐是連5G的頻譜都不用標了。

資策會將是下一個

資策會執行長于孝斌疑爆不倫而下台，學者預告，待綠營人馬、新任執行長上任後，資策會將是下個宣布禁用華為產品的單位，理由同樣是「政治正確」，上任先表態，以贏得綠營掌聲，坐穩位子。

不過，為了一己之位、黨派之私，搞得民眾人心惶惶，學者認為，此舉實在是不可取，尤其近來蘋果手機銷售不如預期、華為手機賣得嚇嚇叫，有恐嚇民眾的疑慮。

5G頻譜恐不用標了

學者比喻，工研院現在的做法，好像當年製造食安問題般，到處放火說奶粉有毒、醬油是化學食品，但卻不找相關證據就先公布；學者說，老百姓當然會緊張，但算盤撥一撥，爽到蘋果、三星，又能贏得綠營掌聲，何樂不為呢？

在「萬物互聯」時代，台灣因為國安危機而禁用華為，是否阻擋台灣5G發展進程與兩岸合作，自從華為公主孟晚舟在加拿大被捕後，台灣業者也擔心合作案最後以白忙一場收場。

學者認為，最後還是有解的，只要換個品牌、包裝，就能解決目前現有的困境，就像蘋果手機、美國品牌的NB，真的是美國做的嗎？還不是供應鏈或代工做的。

仍無危及國安證據

電信業者也表示，雖然大家都說，華為5G設備遠優於瑞典愛立信、芬蘭諾基亞和南韓三星，但是，採購電信設備不是只看技術，簡單來說，華為產品就是物美價廉，但有人有顧慮、有人願意花多點錢買別的，那是隨人喜好。

電信業者表示，就算工研院沒有禁用華為手機，但「現在的態勢，就是盡量不碰華為，免得麻煩」，當然是省掉一個選擇，也可能少掉與中國大陸合作的機會，但若不這樣做，下場恐是連5G的頻譜都不用標了。

(中國時報)