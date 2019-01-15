蔡政府對美展現忠實追隨者立場
繼美、日等國禁止政府機關使用大陸電訊設備大廠華為的產品，工研院昨公告稱，「為維護資訊安全，遵循政府政策，若是使用華為手機將無法使用工研院的無線內部網路」。對此，有大陸涉台學者認為，工研院禁不禁華為，其實影響並不大，重點在其政治意涵，蔡政府想展現台灣是美國「忠實追隨者」的立場，這傷害兩岸民族感情、同胞情誼，不利於2019年的兩岸關係發展。
工研院昨日公告，為避免潛在資安風險，15日中午起，在工研院辦公場所「全面禁止使用華為手機、電腦等」。然而，晚間又更改公告，刪去禁止使用字眼，改成若是使用華為手機將無法使用工研院的無線內部網路。
對此，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣受訪時表示，工研院此舉象徵著蔡政府想跟美日等國站在一起，成為圍剿華為的一員，對大陸進行圍堵。蔡政府近來不斷向美國表態，這只是投名狀之一。
他說，工研院禁不禁止華為產品，其實影響並不大，重點在其政治意涵，蔡政府想展現台灣是美國「忠實追隨者」的態度，這對2019年的兩岸關係非常不好。
北京聯合大學台研院兩岸所所長朱松嶺表示，台灣需要幫助的時候，大陸總是雪中送炭，然而在大陸需要幫助的時候，台灣卻落井下石，這不像同胞所為，此舉有傷民族感情、同胞情誼。
他指出，華為在5G、6G的技術標準上，有不可取代的地位，而且大陸本身市場就大，部分國家地區單方面禁止華為，也阻擋不了大陸相關技術的發展進程，只會使本地區與未來趨勢脫節。他說，5G、6G是未來通訊趨勢，蔡政府為向美國效忠而抱殘守缺，只會讓有志之士了解其「鼠目寸光」，長遠來看是弊大於利。
(中國時報)
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