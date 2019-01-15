梧棲捕烏破52萬尾 20年新高
台灣烏金300年！每年強勁東北季風為漁民帶來引頸企盼的「烏金財」！受到天候所賜烏魚於中部海域洄游，從梧棲漁港上岸拍賣的烏魚量創下近20多年來新高，截至14日止漁獲量高達52萬3758尾；公、母烏不分昨以每尾250元拍賣，高達1億3093萬元產值，為漁民帶來可觀的年終獎金！
烏魚子飄香 海內外爭搶
至於饕客最愛的「烏魚子」，價格如何？台中區漁會總幹事趙朝森指出，依養殖烏、海烏或港內烏的品質、重量有所不同，每台斤約在1000元到2800元間。畢竟台灣出產的烏魚子，海內外爭搶，價格都不錯。
高雄紅毛港是早年捕烏重鎮，清朝先民在紅毛港落地生根以捕魚為業；日據時期紅毛港發展為台灣烏魚重鎮，烏魚替紅毛港人帶來龐大財富，樓房一棟棟建起來，但烏金帶來的盛況，仍不敵台灣整體經濟發展需要。
烏魚有三寶 從頭吃到尾
台中區漁會說，每年冬至前後10天是傳統烏魚汛期，近年受海洋汙染及全球溫室效應影響海水溫度升高改變，今年中部海域於12月初即發現先頭烏來報到，讓全省各地捕烏船蜂擁而至。
漁民表示，烏魚三寶包括烏魚卵、烏魚鰾及烏魚胗，今年海烏的烏魚卵價格每台斤約1000元左右，烏魚鰾每台斤400到600元間；烏魚卵主要是做成烏魚子，魚鰾、魚胗和空殼烏魚都是饕客垂涎的美味佳餚，烏魚可說是整條都是寶，造育無數的捕烏人家。
出海好年冬 喜發烏金財
中部20多年前捕烏盛況時，兩艘流刺網出海作業，經常一趟就捕獲上萬尾的烏魚，船上就會插著國旗返航，船主更在碼頭放連環炮相迎；如以公、母烏不分每尾280元計價，一趟就賺進200多萬的「烏金財」，豐收笑容綻放在每張歷經風霜的漁民臉上！
趙朝森說，梧棲漁港烏魚漁獲量至14日止，共捕獲52萬3758尾，以蘇澳籍的全吉慶88號捕獲3萬4228尾奪冠，新協興38號2萬3735尾居次，高雄籍聯春滿111、112號捕獲2萬3190尾第3名。
(中國時報)
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