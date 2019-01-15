台灣燈會主燈 巨鮪來富安座
2019台灣燈會將於2月19日至3月3日登場，主燈「巨鮪來富」14日下午在大鵬灣燈區進行安座儀式，宣告今年台灣燈會正式開跑。位於岸際的鮪魚主燈在燈會結束後，將永久在現場保留展示，成為大鵬灣的新地標。
「巨鮪來富」高16公尺，跳脫過往的生肖主題，結合在地文化歷史及物產，以東港鮪魚為造型，象徵豐收及平安。
屏東縣長潘孟安表示，台灣燈會30周年首度移師國境之南，縣府在屏東市、東港及大鵬灣國家風景區共3個燈區，以主題樂園方式呈現。
巨鮪來富主燈就位於岸際，可從陸上、海上兩種不同角度欣賞，燈光及海上倒影相互輝映，更加璀燦，是今年燈會最大特色。主燈將搭配水幕，每小時整點及半點各推出1場主燈秀。
大鵬灣將設計各式主題燈區，除了主燈所在的光耀30燈區，還有傳統燈區、競賽燈區，在地產業的農業海洋、農再燈區，屏東33鄉鎮市及客家、原住民、新住民等地方族群燈區。
其中競賽花燈邀請國中小師生製作，全縣317個社區關懷據點長者也手作花燈打造「萬歲好鑽」光廊。現場也安排國際知名水上表演劇團演出，還有夜光踩街，並與英特爾公司合作引進難得一見的無人機璀璨燈光秀。
潘孟安歡迎全台民眾同時安排一趟屏東之旅，縣府規畫10大精選遊程和22條加值路線。期間屏東也有舉辦熱帶農業博覽會、落山風藝術季、四重溪溫泉季，民眾可從北到南玩遍屏東。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。