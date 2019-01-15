台灣燈會主燈 巨鮪來富安座

2019年01月15日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

2019台灣燈會將於2月19日至3月3日登場，主燈「巨鮪來富」14日下午在大鵬灣燈區進行安座儀式，宣告今年台灣燈會正式開跑。位於岸際的鮪魚主燈在燈會結束後，將永久在現場保留展示，成為大鵬灣的新地標。

「巨鮪來富」高16公尺，跳脫過往的生肖主題，結合在地文化歷史及物產，以東港鮪魚為造型，象徵豐收及平安。

屏東縣長潘孟安表示，台灣燈會30周年首度移師國境之南，縣府在屏東市、東港及大鵬灣國家風景區共3個燈區，以主題樂園方式呈現。

巨鮪來富主燈就位於岸際，可從陸上、海上兩種不同角度欣賞，燈光及海上倒影相互輝映，更加璀燦，是今年燈會最大特色。主燈將搭配水幕，每小時整點及半點各推出1場主燈秀。

大鵬灣將設計各式主題燈區，除了主燈所在的光耀30燈區，還有傳統燈區、競賽燈區，在地產業的農業海洋、農再燈區，屏東33鄉鎮市及客家、原住民、新住民等地方族群燈區。

其中競賽花燈邀請國中小師生製作，全縣317個社區關懷據點長者也手作花燈打造「萬歲好鑽」光廊。現場也安排國際知名水上表演劇團演出，還有夜光踩街，並與英特爾公司合作引進難得一見的無人機璀璨燈光秀。

潘孟安歡迎全台民眾同時安排一趟屏東之旅，縣府規畫10大精選遊程和22條加值路線。期間屏東也有舉辦熱帶農業博覽會、落山風藝術季、四重溪溫泉季，民眾可從北到南玩遍屏東。

(中國時報)