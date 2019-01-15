超商刷台灣Pay 相約早餐會

2019年01月15日 04:11 中國時報 郭隆富／台北報導

為了應援忙碌上班族的早餐生活，最貼近國民生活的行動支付品牌「台灣Pay」攜手全家、萊爾富、OK三大便利超商，特別邀請「台灣Pay」品牌代言人的金鐘視帝盧廣仲出席，在台北車站多功能展演區舉辦「盧廣仲X台灣Pay 北車相約早餐會」，推出「7749早餐帶著走」全民吃早餐活動，使用台灣Pay消費滿77元，即贈送價值49元早餐組合，回饋64%超優惠。

盧廣仲出席代言

「台灣Pay」觀察到約有1/4民眾不吃早餐，絕大多數都是因為時間不夠、不方便或沒有習慣等緣故。而多元與簡單輕鬆支付正是台灣Pay的強項，不限手機品牌、型號，只要具有拍照功能，就可使用台灣Pay，有效地幫助消費者解決時間與便利的問題，因此特別聯手全家、萊爾富、OK超商，祭出超有感的「7749早餐帶著走」全民吃早餐活動，只要在1月14日至3月17日活動期間內，於三大超商使用台灣Pay掃碼消費滿77元(含)以上，即可免費獲得49元早餐組合，讓忙碌通勤的上班族及學生能夠快速地享受美味、健康的早餐，為忙碌的一天開啟滿滿活力。

回饋64%超有感

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(中國時報)