國泰世華無卡提款 好禮三重送

2019年01月15日 04:11 中國時報 郭隆富／台北報導

國泰世華銀行結合通訊軟體LINE，推出ATM無卡提款服務，即日起，只要加入國泰世華LINE官方帳號，完成LINE個人化服務申請，並至ATM完成無卡提款密碼設定後，就可以在國泰世華ATM享有免帶金融卡，掃QRCode或輸入序號就能提款的方便服務，帶手機就能提款！只要於2019年2月底前體驗無卡提款服務，還可以參加好禮三重送的優惠活動。

「無卡提款獎不完，好禮三重送」活動，即日起至2019年2月28日，只要於LINE官方帳號完成個人化服務綁定，至國泰世華ATM完成無卡提款密碼設定，可獲得超商50元購物金（限量10,000份，詳見活動網站說明）；活動期間內，於國泰世華ATM完成一筆無卡提款交易，加碼再送85度C35元飲品兌換券（限量5,000份）；農曆年前還會再推出限時抽iPhone X之神秘彩蛋活動。

現在除了在全家、萊爾富和全聯等超商超市通路皆已佈機近千臺外，於捷運、量販店、百貨、醫院亦皆設置ATM。除已完成離島澎湖的佈機作業，12月更搶灘金門，於全島全聯和超商共14家門市導入ATM。

(中國時報)