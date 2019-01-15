企業拚轉型 臺灣企銀諮詢不打烊

2019年01月15日 04:11 中國時報 郭隆富／台北報導

臺灣企銀「中小企業融資諮詢服務窗口」，為因應全球經濟環境變遷，協助中小企業轉型升級，持續強化中小企業融資諮詢服務專區的功能。

肩負起傳遞政府相關單位的政策與資訊，為中小企業提供更具專業效能服務，每家分行均設有『中小企業融資諮詢服務專區』，指派有豐富銀行實務經驗的企金襄理擔任專責窗口(分機統一為361)，另透過臺灣企銀官網提供一站式輔導諮詢服務，企業主不限場地及時間，可於24小時隨時隨地瀏覽最新訊息，協助中小企業提升經營效率。

臺灣企銀經營績效也明顯改善，107年全年合併稅前盈餘達91.74億元，稅後淨利76.07億元，比106年成長56.25%，每股稅前盈餘1.43元，稅後盈餘1.19元；107年12月14日更榮獲譽有『金融界奧斯卡』之稱的菁業獎，兩項大獎的特優獎；未來臺灣企銀將會秉持著「傾聽企業的聲音，回應這塊土地的需要」。

(中國時報)