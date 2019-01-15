三商美邦人壽獲保險品質獎4肯定
中國時報
魏嘉虹／台北報導
《現代保險雜誌》自1994年開始執行「最佳壽險公司排行榜調查」，日前於台北寒舍艾美酒店舉辦2019「保險品質獎」頒獎典禮，三商美邦人壽榮獲「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」特優以及「最值得推薦」優等共四獎項的肯定，典禮中由該公司總經理張鎮坤及行銷長張財源代表接受保險局局長施瓊華及現代保險雜誌發行人林麗銖頒贈獎盃。
三商美邦人壽成立25年來，除了專注在保險本業的經營，將服務觸角伸入全台各地，亦致力投入社會公益，長期支持體育活動，倡議兒童健康議題。
為了提升理賠作業的效率，除了建置行動理賠系統，讓業務員可以透過iPAD傳送理賠資料，縮短理賠作業時間，深獲保戶的肯定。
三商美邦人壽屢獲國內各大獎項的肯定，於 2018年勇奪「保險信望愛獎」10項大獎、5項優選，且再度蟬聯「台灣企業永續報告-金融與保險業金獎」，並獲「卓越保險評比」最佳品牌形象獎。
(中國時報)
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