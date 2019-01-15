陸上月進出口雙衰 低於預期

2019年01月15日 04:11 中國時報 賴瑩綺 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸海關總署14日公布最新數據顯示，2018年12月進、出口雙雙出現負增長。以美元計，出口年減4.4％，創2年來最大降幅，進口年減7.6％，創2年半新低。值得一提的是，大陸去年對美國貿易順差為3233億美元，刷新2006年有紀錄以來最高。

進口創2年半新低

海關數據顯示，按美元計，大陸12月進口年減7.6％，為2016年7月以來最大降幅，前值3％；出口年減4.4％，創2016年12月以來最大降幅，前值5.4％。兩數據均遠遜於市場的預估。

2018大陸全年進出口總值4.62兆美元，年增12.6％，創歷史新高。其中出口2.48兆美元，年增9.9％。進口首次突破2兆美元達2.14兆美元，年增15.8％。貿易順差3517.6億美元，較2017年收窄16.2％，創2013年最低。

貿易總值4.62兆美元

展望2019年，海關總署統計分析司司長李魁文認為，外部環境複雜嚴峻，不確定、不穩定因素依然較多，一些國家保護主義、單邊主義抬頭，世界經濟增長可能放緩，跨國貿易和投資或受到拖累，加上基數抬高等客觀因素，外貿增長速度可能有所放緩。

華爾街見聞首席經濟學家鄧海清指出，12月進出口數據進一步確認經濟下行壓力。他認為，2019年貿易壓力巨大，貨幣寬鬆逆周期調節需加碼。

中原銀行經濟學家王軍表示，2019年第一季外貿走勢不容樂觀，可能是全年最糟糕的季度。

首季外貿不容樂觀

此外，李魁文表明，陸美貿易順差擴大，是陸美處在不同的發展階段，雙邊經濟互補性的一種體現。

鄧海清分析，2018年整體貿易順差大幅收窄，但陸美貿易順差卻持續擴大，主要是因為企業搶對美出口。

華泰證券宏觀團隊李超則稱，在陸美貿易關係比較緊張情形下，對美貿易順差的擴大給貿易摩擦能否改善帶來不確定性。但從另一個角度看，隨著兩國貿易談判逐漸達成共識，預計大陸會加大對美進口，從而減少對美貿易順差，促進貿易平衡。

(中國時報)