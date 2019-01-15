劉遵義預測 貿易戰3月初結束

2019年01月15日 04:11 中國時報 林勁傑／綜合報導

陸美貿易戰將進入關鍵的高層談判階段，著名經濟學家劉遵義樂觀預測，3月2日「90天休戰」限期前，兩國可望達成「雖不完全滿意，但雙方都能接受」的協議，大陸擴大進口美國農產品及液化天然氣，也並非單方面讓步；知識產權等爭議亦非無從解決。但他也直言，經濟及科技競爭將成陸美關係的常態。

陸美上周在北京完成副部級磋商，為月底大陸國務院副總理劉鶴赴美做準備。香港中文大學前校長劉遵義接受《星島日報》專訪時指出，北京有很大空間擴大進口美國商品，尤其是美國未曾對陸出口的，如阿拉斯加的液化天然氣。對美國GDP及就業有直接幫助；對大陸而言，多用天然氣減少燒煤也符合改善空汙、防止氣候變化的政策。

農產品方面，大陸近年對豬牛雞等肉類的需求急增，但產能追不上需求。「那倒不如讓美國去養，省卻麻煩。」劉遵義說，擴大進口美國農產品，是在不減少國內供應基礎上進行，對大陸農民不會造成影響，又滿足自身需求增加的「雙贏」方案。

陸美下階段談判將觸及「中國結構性改革」議題。劉遵義認為知識產權保護方面，北京是有意願的，例如2014年已設立全國性知識產權法院，最初罰款只有1000元人民幣，現在已加到150萬美元，「開始起到阻嚇作用。」況且，隨著大陸在全球頒發的專利數目超越美國，保護知識產權也是保護自己。至於美方所謂「強逼技術轉移」，現在大陸也已開始放寬外資持股比例限制。

「貿易戰始終會結束，因為貿易戰是雙輸」，劉遵義預測，3月2日前美方會暫時妥協。儘管如此，隨著大陸一路強大，無論北京有無意識與美國爭霸，未來如何遏止大陸崛起，「可以說這是（美國共和、民主）兩黨共識，右派和左派的共識」。

(中國時報)