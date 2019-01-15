劉遵義預測 貿易戰3月初結束
中國時報
林勁傑／綜合報導
陸美貿易戰將進入關鍵的高層談判階段，著名經濟學家劉遵義樂觀預測，3月2日「90天休戰」限期前，兩國可望達成「雖不完全滿意，但雙方都能接受」的協議，大陸擴大進口美國農產品及液化天然氣，也並非單方面讓步；知識產權等爭議亦非無從解決。但他也直言，經濟及科技競爭將成陸美關係的常態。
陸美上周在北京完成副部級磋商，為月底大陸國務院副總理劉鶴赴美做準備。香港中文大學前校長劉遵義接受《星島日報》專訪時指出，北京有很大空間擴大進口美國商品，尤其是美國未曾對陸出口的，如阿拉斯加的液化天然氣。對美國GDP及就業有直接幫助；對大陸而言，多用天然氣減少燒煤也符合改善空汙、防止氣候變化的政策。
農產品方面，大陸近年對豬牛雞等肉類的需求急增，但產能追不上需求。「那倒不如讓美國去養，省卻麻煩。」劉遵義說，擴大進口美國農產品，是在不減少國內供應基礎上進行，對大陸農民不會造成影響，又滿足自身需求增加的「雙贏」方案。
陸美下階段談判將觸及「中國結構性改革」議題。劉遵義認為知識產權保護方面，北京是有意願的，例如2014年已設立全國性知識產權法院，最初罰款只有1000元人民幣，現在已加到150萬美元，「開始起到阻嚇作用。」況且，隨著大陸在全球頒發的專利數目超越美國，保護知識產權也是保護自己。至於美方所謂「強逼技術轉移」，現在大陸也已開始放寬外資持股比例限制。
「貿易戰始終會結束，因為貿易戰是雙輸」，劉遵義預測，3月2日前美方會暫時妥協。儘管如此，隨著大陸一路強大，無論北京有無意識與美國爭霸，未來如何遏止大陸崛起，「可以說這是（美國共和、民主）兩黨共識，右派和左派的共識」。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。