江蘇再爆多種疫苗過期
中國時報
孫曜樟／綜合報導
江蘇省金湖縣過期小兒麻痺疫苗事件曝光後，當地家長人人自危，多名家長在黎城防保所向媒體表示，據疫苗接種本和縣疾控中心的記錄，過期的疫苗不只小兒麻痺疫苗一種，受害兒童也超過官方說的145人。金湖縣衛計委人員透露，黎城鎮衛生院會出現管理混亂的情況，一個很重要的原因就是人手不夠。
金湖縣7日爆發過期疫苗事件後，消息在當地微信群中被頻繁轉發。起初，田華（化名）並未在意，直到3天後，他翻看兩歲女兒的疫苗接種本時，才發現孩子接種的4針疫苗中，2017年接種的疫苗只寫了時間與醫生簽名，而接種部位、疫苗型號、生產廠家等都是空白，其餘三針則可查到生產批號和沒有過期。
金湖縣衛計委工作人員12日對媒體解釋說，不是查不到批號，而是2017年以前的批號登記是錯誤的。金湖縣衛計委主任陳化在接受採訪時也表示，工作人員為了圖省事，登記處電腦中的批號是他們提前輸入的， 因而容易導致電腦批號和手工填寫批號不一致，但可以肯定，手工登記的接種本上的批號是準確的。
但這種說法卻遭家長打臉，據家長向媒體提供的疫苗接種本記錄顯示，孩子在2018年6月19日在金湖縣人民醫院接種卡介苗，疫苗批號為201603a027，但查詢批號顯示疫苗有效期至2018年3月13日。
金湖縣衛計委工作人員文欣（化名）對媒體說，黎城鎮衛生院會出現管理混亂的情況，一個很重要的原因就是人手不夠，且長期處於高負荷工作狀態，全縣8、9成的兒童接種任務全都集中在黎城鎮衛生院，5、6個接種工作人員每天要服務400多人次。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。