江蘇再爆多種疫苗過期

2019年01月15日 04:11 中國時報 孫曜樟／綜合報導

江蘇省金湖縣過期小兒麻痺疫苗事件曝光後，當地家長人人自危，多名家長在黎城防保所向媒體表示，據疫苗接種本和縣疾控中心的記錄，過期的疫苗不只小兒麻痺疫苗一種，受害兒童也超過官方說的145人。金湖縣衛計委人員透露，黎城鎮衛生院會出現管理混亂的情況，一個很重要的原因就是人手不夠。

金湖縣7日爆發過期疫苗事件後，消息在當地微信群中被頻繁轉發。起初，田華（化名）並未在意，直到3天後，他翻看兩歲女兒的疫苗接種本時，才發現孩子接種的4針疫苗中，2017年接種的疫苗只寫了時間與醫生簽名，而接種部位、疫苗型號、生產廠家等都是空白，其餘三針則可查到生產批號和沒有過期。

金湖縣衛計委工作人員12日對媒體解釋說，不是查不到批號，而是2017年以前的批號登記是錯誤的。金湖縣衛計委主任陳化在接受採訪時也表示，工作人員為了圖省事，登記處電腦中的批號是他們提前輸入的， 因而容易導致電腦批號和手工填寫批號不一致，但可以肯定，手工登記的接種本上的批號是準確的。

但這種說法卻遭家長打臉，據家長向媒體提供的疫苗接種本記錄顯示，孩子在2018年6月19日在金湖縣人民醫院接種卡介苗，疫苗批號為201603a027，但查詢批號顯示疫苗有效期至2018年3月13日。

金湖縣衛計委工作人員文欣（化名）對媒體說，黎城鎮衛生院會出現管理混亂的情況，一個很重要的原因就是人手不夠，且長期處於高負荷工作狀態，全縣8、9成的兒童接種任務全都集中在黎城鎮衛生院，5、6個接種工作人員每天要服務400多人次。

(中國時報)