限酬令發威 陸明星片酬打3到5折

2019年01月15日 04:11 中國時報 林淑娟 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸官方近年祭出多項政策抑制明星天價酬勞，稅務總局去年10月開始以霹靂手段整治，廣電總局11月接著倡導明星「限酬」。事隔數月，由大陸財經及文娛記者組成的自媒體《娛樂資本論》，日前訪問多位業界資深人士後發現「真的降了，明星片酬打三到五折，很普遍」，而頂級明星的破億片酬也被壓到約7千萬人民幣（約3.2億台幣），過去片酬動輒破億人民幣的高片酬現象已經終結。

報導中指出，準一線青年演員，普遍折價一半以上，以2000萬到3000萬（約9千萬至1億3千萬台幣）成交者居多，有人甚至降了8成，1000萬（約4500萬台幣）成交；而大明星普遍低調，少有接戲，業內人士透露其市場上限為7000萬左右，片酬過億的時代已然不再。

業界資深人士分析未來趨勢時也持續看空，認為片酬能到3000萬人民幣，已經很不錯了。而明星酬勞縮減除了與限酬令及稅務規定有關，三大視頻平台日益收縮的預算，成為市場上更大的不確定因素。

大陸廣電總局2018年11月發出「限酬」通知，規定明星片酬40％和70％的比例，即主要演員片酬占比不得超過項目總預算的28％。

隨後，三大視頻網站聯合6家影視公司公開聲明，演員總片酬不得超5000萬（約2億2500萬台幣）。

不過，據悉演員片酬不是5000萬封頂，而是超過3000萬（1億3500萬台幣）就頗危險，很容易被抽查。

(中國時報)