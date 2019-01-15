川普擬妥協 要北韓先銷毀ICBM

2019年01月15日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧證實正在為第二次「川金會」作具體安排，但他受訪時拋出新說法，稱美朝協商的「最終目標是美國國民的安全」。外界因此揣測，美國有可能修改了對北韓政策，以消除會威脅到美國本土的洲際彈道飛彈（ICBM）為優先，來替代困難的無核化目標。

無核化目標 慢慢來

南韓《東亞日報》14日報導稱，美國總統川普在川金二會即將舉行之際，可能會要求北韓領導人金正恩銷毀或運走「火星-15型」等ICBM，作為「完全、可驗證、不可逆的非核化」（CVID）的前一階段措施。該報稱此為「階段性妥協論」。

蓬佩奧11日接受美國福斯新聞採訪時，被問及在北韓實現徹底無核化之前解除制裁的可能性，他表示：「經過國際專家驗證的北韓完全無核化這一目標，沒有任何變化。關於如何不斷減少對美國人的威脅，我們正在討論很多思路。最終目標是美國國民的安全。」

南韓《中央日報》指出，蓬佩奧與北韓勞動黨副委員長金英哲的高層會談在即，上述說法因而引發了波瀾。

分析認為，美國有可能對外仍維持北韓無核化之說，但實際上將致力就「北韓廢除ICBM、實現核凍結與核不擴散」與北韓達成妥協。

對美威脅 優先消除

美國專家們也擔心，川普的談判目標有可能發生了改變。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深研究員金秀美（Sue Mi Terry）稱：「最近蓬佩奧以『消除對美威脅』替代了『北韓無核化』這一措辭，可能是將對朝政策修改為以消除ICBM來替代困難的無核化目標。」

《東亞日報》引據不願透露姓名的南韓政府消息人士指出，美國國務院向周邊國家表示，「雖然終極目標是CVID，但現階段要求北韓提交核申報、驗證清單，實際上很難實現」。儘管這不是完全接受北韓要求的「分階段同步措施」，但目前正在構想的路線圖是，只要北韓採取廢棄ICBM等核凍結措施，美國就會接受，並依循諸如「低層次核設施去功能化」的若干個階段的非核化。

日媒13日報導說，川普提議於2月中旬在越南舉行第二次「川金會」，北韓正對此進行研討，尚未給出答覆。

(中國時報)