國會力擋脫歐 梅伊示警恐成真

2019年01月15日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

英國首相梅伊14日造訪英國斯托克一家陶瓷器廠並發表演講。她說，國會若不通過脫歐協議，將讓反脫歐的議員有機可乘。（美聯社）

英國國會將於15日表決首相梅伊與歐盟談成的脫歐協議，梅伊於投票前夕發表演講，爭取最後支持。眼看過關希望渺茫，梅伊警告，國會阻擋脫歐的可能性，大於無協議脫歐。

梅伊14日前往支持脫歐的小鎮斯托克（Stoke）向工廠工人演說。她說，「若當初公投結果是留在歐盟，而國會卻試圖反著來，讓英國脫離歐盟呢？民眾對民主程序及本國政治家的信心將遭受災難性危害。我們都有責任落實公投結果。」

她說：「有些議員希望延遲脫歐，或甚至阻止脫歐，他們會想盡辦法。」她相信國會議員阻止脫歐的可能性高於無協議脫歐。據悉，約有100名保守黨議員及10名民主聯盟黨議員將與工黨等反對陣營一起，投票反對。

為防止英國在3月29日脫歐期限前出現「無協議脫歐」，國會下議院決定，一旦脫歐協議於15日被否決，梅伊必須在21日前提出替代方案，重新表決。

可能的替代方案有：一、重新與歐盟談判，但歐盟已表明不會與英國重新談判。二、解散國會、重新大選。工黨領袖柯賓已表示，脫歐協議未過關，將對梅伊提出不信任案，目標是提前舉行大選。三、再次舉行公投，將「脫歐」決定權再度交還民眾。2016年「脫歐」公投後，英國國內要求二次公投的聲音不斷，但梅伊堅決反對，分析家亦認為，再次公投將進一步加深英國分裂，可能沒完沒了。

然而，英國《獨立報》委託民調公司所作的調查發現，反對梅伊脫歐協議的比率超過支持率，若國會否決脫歐協議，46％受訪者認為，最佳作法是英國就脫歐再辦公投。40％受訪者認為，英國可效法挪威模式建立和歐盟的關係，交錢讓英國留在歐盟單一市場。讓英國在沒有協議的情況下離開歐盟，則是最少人支持的選項。

(中國時報)