歐盟稱英為脫歐延期作準備
英國國會15日表決脫歐協議，外界普遍認為不會通過。歐盟宣稱，英國很可能無法在先前商定的3月29日正式脫歐，因此目前正為脫歐延後到7月預作準備。
英國《衛報》報導，鑒於目前英國國內對梅伊與歐盟談成的脫歐協議仍有不少反對意見，歐盟預計英國很可能無法在3月29日脫歐，並在數周內提延期申請。
歐盟多位官員稱，英國國會若以超過60票的差距否決，幾乎可以宣告脫歐協議無可救藥，日後談判將陷入未知數；若以些微之差否決，歐盟可能會看有無辦法，以便協議能過英國國會這關。
英國若提出申請，歐盟將召開特別峰會，商定英國延後脫歐的日期。歐盟一位官員透露，梅伊若能撐過不信任案，並告知需要更多時間說服國會達成協議，歐盟將提供「技術性延遲」至今年7月。
另據歐盟高層消息人士稱，若英國決定舉行大選或第二次公投，歐盟會給予更多時間，但這會讓情況變得更複雜，因為歐盟新一屆議會將於7月開議，屆時英國若還是歐盟成員，就要派代表留在歐洲議會。
英國《每日電訊報》7日則引述3名歐盟人士報導，英國官員已就延長《里斯本條約》第50條所設期限向他們「打探口風」，試探在何種條件下，歐盟可能同意延長談判。對此，英首相辦公室發言人重申，英國將如期脫歐。
(中國時報)
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