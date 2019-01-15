領土之爭 俄籲日接受二戰結果

2019年01月15日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京14日電 ／東京14日電

日本外務大臣河野太郎和俄羅斯外長拉布羅夫14日在莫斯科會面，就兩國簽署和平條約（和約）一事進行初步談判，也為日本首相安倍晉三2月訪俄鋪路。俄方今年初曾抗議安倍有關日俄領土爭議的發言，14日又指責日方拒絕於外相會談後召開記者會。雙方在簽署和約前，似乎還有一場激烈的拉鋸戰要打。

安倍與俄羅斯總統普丁一致同意將加速《日俄和平條約》的談判，遂有這次日俄外長會談。但俄外交部14日表示，兩國外長會談後，原定召開聯合記者會，因日方拒絕而取消，並指日方缺乏誠意。日方則表示，這次並非一般的外長會談，是和約談判，沒聽說在談判階段就召開記者會的事。

安倍與普丁預定1月21日舉行峰會，日方提出希望先確認並著手研擬和約的條文，還要求今年6月在大阪舉行G20峰會時，再次舉行日俄峰會，屆時就和約的談判達成大致協議。然而俄方因不滿安倍年初在領土問題上的發言，配合意願不高。

日本主張以1956年的《日蘇共同宣言》為基礎進行談判，就是在締結和約後，俄方交還齒舞群島和色丹島。安倍4日信心滿滿地表示，有必要讓北方領土上的俄羅斯居民認同並理解北方領土未來將歸屬日本，且將今年定位為日俄和平條約談判的轉機。

俄羅斯對此激烈反彈，俄外交部抗議稱，「這是單方面試圖將解決方案強加另一方的嘗試」、「談判現在才開始」，在外長會談前便百般牽制日本。

俄外長拉布羅夫14日在會談中強調，締結和約不是簡單的事，「這是二戰留給兩國的遺產，大戰的結果在聯合國憲章和同盟國的各種文件中都已確定。」日本若不願承認二戰的結果，和平條約的談判將有困難。他還說，無法接受日本「北方領土」之名稱。

(中國時報)