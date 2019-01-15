習近平4月將訪平壤
中國時報
林勁傑／綜合報導
香港《南華早報》昨引述南韓國會消息稱，大陸國家主席習近平4月將訪問平壤，這也是他任國家主席後首次出訪北韓。出訪日期很可能訂在4月15日北韓「太陽節」。
北韓領導人金正恩應習近平之邀，7日晚突然搭乘專用列車訪問北京，9日返國，當時習近平便接受金回訪北韓的邀請。《南華早報》則引述南韓消息人士稱，北京與平壤已經達成共識，習近平4月出訪北韓。「由於2019年正值中國與北韓建交70周年，是習近平最有可能出訪北韓的時機。」
另有消息指習近平訪朝日期很可能定在4月15日「太陽節」，即北韓已故領導人金日成的誕辰，北韓官方將有慶祝活動。同時，也會利用習近平到訪來宣傳金正恩的外交成就。
大陸前國家主席胡錦濤2005年曾訪問北韓，習近平也曾以國家副主席身份於2008年訪問平壤。韓聯社11日即報導，習近平似乎已敲定4月訪問平壤，並可能在5月訪問南韓。
另外，南韓2艘軍艦昨上午抵達上海，準備與大陸海軍進行聯合演練。兩艘韓艦分別是「忠武公李舜臣號」飛彈驅逐艦及「大青號」補給艦，由南韓海軍編隊指揮官李壽烈准將率領，駛抵上海吳淞某軍港碼頭，開始對上海進行為期4天的友好訪問。
訪問結束後，韓方將與陸方陪訪艦「西安艦」運用《海上意外相遇規則》的相關條款，進行以通信校驗、編隊運動等科目的海上聯合演練。
(中國時報)
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