肉圓爸10鞠躬道歉 妻不再隱忍

2019年01月15日 04:11 中國時報 吳岳修 、 許哲瑗 、 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

為讓民眾解散，蘆洲警分局副分局長吳恆隆收下直播主現場炒的「炒辣椒」。（翻攝曾明傑直播粉絲團）

林姓男子因肉圓沒加辣怒毆妻兒，引發公憤圍堵私刑毆打林男。林昨天下午7分鐘內連續10次鞠躬向妻兒及社會大眾道歉；其妻則發打臉文，PO出兒子稚嫩的屁股遭林持鐵棍打傷的照片，及林痛打兒子的影片，控訴林長期虐兒，她決定不再隱忍，「要帶孩子脫離這樣的環境，找個讓孩子安心成長的地方」。

警方調查，林男在自家經營的塑膠工廠工作，月薪13萬元，家境不錯，林的兒子在校成績也名列前茅。據新北市家庭暴力暨性侵害防治中心表示，林妻曾在2013年主動求助，社工面訪案主，確認母子均無受到暴力對待的外傷。

辣椒圍剿 警收下依法查辦

家防中心指出，當時係6歲的兒子習慣用牙齒撕咬醬料包導致牙齒脫落，父親出言制止無效，便作勢踢腳喝止，林童當時說「爸爸在跟我玩」，但母親認為丈夫管教方式不妥，會傷害孩子自尊心。

警方說，除此次紀錄外，鄰居指控曾聽見林男辱罵、毆打妻兒聲響，岳父也稱女婿至少3次毆打妻兒，林妻疑似屢屢隱忍，直到12日案發前開啟手機側錄過程並傳給友人自保，才讓家暴犯行曝光。

未料，這段影片被上傳至爆怨公社，引發網友群情激憤，直播主館長陳之漢連續發出3篇文章，痛罵「佛也發火」，網友肉搜出林男蘆洲住處，13日晚間8時起，上百名網友帶著各式辣椒前往，而綽號「鱷魚」的陳姓等7名蘆洲在地人士闖入林家掌摑林男。

妻決離婚 夫允戒酒不再犯

就在大批網友趕往嗆聲，警方加派警力維護秩序，並收下一鍋辣椒，民眾直到14日凌晨才散去，林妻也決定對丈夫提告傷害，並聲請緊急保護令，希望離婚。

未料，神隱的林男昨天下午4時突現身蘆洲分局集賢派出所，分別向妻兒、家人、鄰居、警方及社會大眾致歉，他強調過去曾因動手管教小孩，但是第一次因為酒後失控毆打妻子，未來將戒酒絕不再犯。

警方昨將林男及毆打林男的2名網友分依傷害罪、社會秩序維護法送辦，法院並核發緊急保護令，要求林不得再對妻兒控制脅迫，也不得靠近蘆洲住處300公尺內，新北地檢署也分案由婦幼專組偵辦，盼平息眾怒。

(中國時報)