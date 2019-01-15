蝙蝠俠動私刑 挨轟發洩非正義

2019年01月15日 04:11 中國時報 譚宇哲 、 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

林姓男子遭鄉民肉搜、毆打，甚至住家遭民眾包圍，劇情猶如電影《私刑正義》台灣版，法界人士對此看法不一，律師認為這代表民眾不信任司法制度，不符合民眾期待；但資深檢察官批評，這種聚眾滋事只是「廉價正義」，發洩後問題還是沒能獲得解決。

「如果有一天，司法無法替你伸張正義，你會選擇以暴制暴嗎？」電影《私刑正義》探討這類問題。這次肉圓加辣事件中，固然不像電影如此沉重，但從家暴、網路肉搜、網友包圍住家、兄弟上門毆打林男後上傳影片，內容比電影還精采。

德益律師事務所律師黃世翰表示，私刑固然不被法治國家允許，但當司法還原正義的結果不符合民眾期待，應參照國情重新立法加重制裁，「肉圓案」群情激憤，在過去也有許多案例，他呼籲司法體系重視人民聲音，檢視過去不夠快、不夠重等不符合人民期待的判決。

他也提醒民眾激憤之餘須避免觸法，除私刑外，網路留言誹謗、汙辱當事人，或是散播當事人個資，都有可能吃上官司，而聚眾堵人的行為，也可能涉及強制罪、妨害自由、社維法等法律責任。

一名主任檢察官則批評網友「私法正義」，根本在濫用正義感，全台1年有超過13萬件的家暴案，肉圓案並非特例，但近日網友群聚滋事，不只影響附近鄰居安寧，也增加檢警、執法人員諸多困擾，「這只是發洩，不是正義」。

他表示，案件偵查到法院判決，都須合乎比例原則，網友先入為主的判斷往往不是事件全貌，動用私刑反而造成司法體制嚴重受損。畢竟，馬路到處都是蝙蝠俠，那要法律幹嘛？

(中國時報)