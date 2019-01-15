九把刀擦撞害堵車 鄉民PO抱怨文
知名作家「九把刀」柯景騰，前天駕駛奧迪轎車行經苗栗卓蘭鎮西坪里景點壢西坪，與一輛白色賓士車發生擦撞，雙方等待警方處理時，造成車流回堵，引發後方等待的林姓駕駛不滿，PO網「我去吼那個奧迪的車主，他才願意移走。」九把刀昨澄清，是對方不肯移車，從頭到尾自己就是最想移車的人。
九把刀臉書發文表示，可能因其他被擋的車子不了解他和賓士車主的對話，才產生誤會；他表示，事發後因雙方都沒有粉筆，只能拍照記錄，原以為雙方都有保險，拍完照就快點移車，但賓士車主堅持等到警車前來處理後再移動，確保權益。
他坦言，自己過失比較大，在會車時提前一點回到馬路中間造成賓士刮傷，所以無法像以前一樣隨性自己處理就好，必須依對方要求做好保險可能需要提供的證據。
白色賓士的鍾姓車主事後也在九把刀臉書留言說，造成社會大眾對他誤解，感到非常抱歉，希望事情平安落幕，交由保險公司處理。
林男在臉書PO文直指，奧迪車主堅持要等警察來才肯移車，並要求賓士車主也不能先移，造成雙向車子無法通行，必須繞其他遠路，最後是自己去吼奧迪車主才願意移車。
柯反駁PO文，是賓士車堅持不移車要等警察，但林再貼文指控是賓士女乘客向他說的，如果女乘客說謊，建議九把刀可提誹謗告訴，只是現場叫九把刀移車時，不知為何要碎碎念。
卓蘭分駐所副所長張弘昌表示，該產業道路本就會車不易，員警獲報約5分鐘到場，雙方車輛皆已移至路旁，2車僅後車身鈑金有輕微擦痕，車損由雙方保險公司處理中，肇事責任歸屬有待鑑定，他說，雙方駕駛到派出所製作筆錄時，同仁才眼尖認出是作家九把刀，身旁還有1名女子同行。
(中國時報)
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