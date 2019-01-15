夫妻車內自焚 假牙辨出身分
63歲廖姓男子昨天下午駕車和太太到觀音區一處荒廢三合院前引火自焚，2人在車內被燒成焦屍，警方從車籍查出車主是廖男；事發前，廖曾傳訊息給妹妹訣別，加上死者兒子確認父親口中假牙位置，以及車上殘留的半張女性身分證，初步判定2人身分，但詳細死因有待檢警釐清。
昨天下午2時許，觀音白玉里一處廢棄三合院前冒出陣陣黑煙，隨後「轟」一聲巨響，一輛自小客車爆炸並冒出熊熊火舌，消防人撲滅火勢，在車內正副駕駛座上發現2具被燒的面目全非的焦屍，另在車後座發現3桶疑用來裝載汽油的松香油桶。
警方打電話給63歲的廖姓車主，但無人回應，直至晚間才聯絡上廖男就讀大學、正在香港出遊的兒子，經與他核對後，依照其中一具屍體口中4顆假牙的位置，初步判定死者之一是廖男，警方並查出廖事發前曾傳訊息給妹妹，提到「緣起緣滅」等字詞，疑似在訣別。
警方也在車內發現一張幾乎燒毀的女性身分證，判定另名死者應是廖男60歲的太太，並從附近監視器畫面發現，廖把車子開至廢棄三合院自焚前，曾在附近多次徘徊，似乎在找尋地點，初步排除他殺，確切死因，有待檢警進一步查明確認。
全國各縣市自殺防治專線 0800-788-995
(中國時報)
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