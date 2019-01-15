娶媳訂紅包價 政大校長告媒體敗訴

2019年01月15日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

政治大學校長郭明政，8年前擔任該校法學院教授時，寄發電子郵件邀請同事參加兒子婚禮，內容提及「1人2000，2人同行打7折2800」，他認為媒體報導此事，已侵犯隱私權，提告求償500萬元，一、二審均判他敗訴，最高法院認為2家媒體未侵害郭的名譽，昨判決免賠定讞。

郭提告指出，他2012年7月18日寄發電子郵件給同事，內容是「沒空過來的請不要送禮」、「參加的請分擔一些餐費」、「1人2000，2人同行打七折2800，三人以上還是2800」、「如果這樣能形成一個範例，不也很好嗎？」

郭認為，電子郵件內容是「分攤餐費」，因為他在兒子結婚後將出任法學院院長，要經手很多教師升等業務，若未先定出禮金標準，反而更困擾，但他不滿蘋果日報及中天電視報導成「規定紅包價」，提告求償，並要求登報道歉。

中天電視主張，報導是依據郭發出的電郵，報導前有採訪郭男的3名同事，基於可信的事實基礎而報導，並無曲解不實，且報導有具體敘明郭的目的是打平餐費，內容並非負面評價，是對可受公評事項為合理適當評論。

歷審認為，郭邀約參加婚禮一事具有公益性及高度新聞性，媒體報導並沒有侵害其個人隱私，況且中天電視報導只是稍加修改該電子郵件，並沒有毀損郭的名譽，判決免賠，郭不服提上訴，最高法院駁回定讞。

(中國時報)