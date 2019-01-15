陳炳甫造勢 邀侯盧韓合體

2019年01月15日 04:11 中國時報 林縉明 、 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

北市士林、大同立委補選投票倒數，各陣營頻找大咖站台，展開最後衝刺。國民黨候選人陳炳甫14日預告，正在邀請新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜合體造勢，這2天將敲定；民進黨候選人何志偉20日將再舉辦音樂晚會；代表「柯家軍」的候選人陳思宇則推出台北市長柯文哲及柯媽電話拜票錄音。

選前站台 延續藍軍氣勢

北市立委補選白熱化，陳炳甫近期頻獲黨內大咖輔選，像是國民黨中央委員連勝文、立委蔣萬安等人，選前唯一一場造勢活動，也將邀請侯友宜、盧秀燕、韓國瑜合體站台，盼延續九合一選舉勝選氣勢與正面選風。

外界關注陳炳甫接下來的競選活動，他昨前往迪化街拜票時說，今天將由前北市議長吳碧珠陪同車隊掃街一整天，至於3位市長，畢竟因為剛上任，且年關將近活動多，初步統計每個時段都只有2位市長可配合，目前正在最後確認，預計這2天會敲定，仍以3人都能出席的時間為主。

至於民進黨主席卓榮泰日前率領多名黨內大咖替何志偉站台，一掃去年底地方選舉慘敗陰霾，被問到是否也會找國民黨主席吳敦義站台，陳炳甫則說，配合造勢活動，屆時會再邀請吳主席。

何志偉 20日再辦音樂會

陳思宇昨推出柯文哲、柯媽替她電話拉票的影片，陳思宇透露，將邀請柯媽陪同到市場拜票、掃街，相信能在市長、柯媽加持下替自己拉抬聲勢。

何志偉昨雖無公開行程，但都在士林區拜會基層、地方團體及拜票，他20日將在社子國小舉辦音樂晚會，出席名單幕僚仍在邀請當中，但保證一定會有大咖到場站台。

(中國時報)