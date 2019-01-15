新店2海砂屋重建 10戶反對

2019年01月15日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新店大溪地庭園社區海砂屋問題嚴重，市府判定一期中A棟拆除重建、B棟則是補強，同一地號建物卻有不同結果，引起住戶反彈，市府最終放寬認定，兩棟建物均可獲30％容積獎勵、拆除重建，但95戶住戶中尚有10戶反對，仍待住戶取得共識。

同獲30％容積獎勵

大溪地庭園社區屋齡近30年，社區內共有6棟建物、365戶，其中一期A、B兩棟95戶海砂屋問題嚴重，市府勘查後認定A棟拆除重建，B棟則是補助補強經費，同一地號內建物認定不一，導致該處自辦都更困難重重。

市長侯友宜去年12月上任首日即前往大溪地庭園社區視察，當場允諾1周內提出解決辦法，城鄉發展局最後決議，放寬認定標準，同一使用執照內建物一體適用，等同於A、B兩棟建物均可獲30％容積獎勵、拆除重建。

144地號都市更新委員會理事長王方谷表示，已收到市府通知書，讓A、B兩件建物重建尋求解套方式，但兩棟共95戶住戶，尚有10戶反對，將會進一步與反對住戶溝通，尋求解決方式，也盼市府公權力介入。

都更委會盼市府協調

王方谷提到，建物旁還有國有財產署的公有地，部分住戶期盼可以納入公有土地一起都更，由住戶們負擔改建經費，再將部分建物回饋給國有財產署，但若納入國有土地，改建期程將延後，另外，國有財產署及住戶們的意願都待溝通，預計農曆年後將舉行住戶大會討論。

城鄉局綜合規畫科長李擇仁表示，未來全市海砂屋若有相同問題都將一體適用，該處可朝都市更新或危險老舊建築物改建方式進行，但若採用後者須全部住戶同意才可行，目前都更處已介入，但最終仍須住戶們取得共識，市府才能提供協助。

(中國時報)