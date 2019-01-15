龜山測照王 去年進帳2600萬
桃園市警局交通大隊2018年固定式測速照相桿統計出爐，龜山東萬壽路622號前測速桿蟬聯「測照王」，2018年共拍到18567件。以最常罰鍰的1400元計算，為國庫帶進2600萬元。
交大執法組表示，龜山東萬壽路622號前測速照相位於下坡，又是彎道，因此不少用路人行經此處開車快速，該照相桿至少連續3年都是桃園市固定式測速照相桿「測照王」。執法組補充，這支照相桿速限50公里，約10年前設置，相比之下事故的確有減少。
位兩市交界 新手吃虧
雖然被開過單後，民眾經過同樣路段會心生警惕，但該測速照相件數長年居高不下，警方則認為，該照相桿應該是位於桃園、新北交界，外來車不少，不熟悉照相地點，才會導致件數一直都是桃園第1名。
路寬筆直 駕駛易超速
此外第2名則是中壢中豐北路、大圳路一段口，拍到16930件。執法組分析，這支照相桿去年才設立，此外路也筆直，粗估為國庫帶來2300萬元。第3名是蘆竹區大竹北路1085巷對面，有10424件，約開出1400萬元罰單。執法組認為則是路寬又筆直，駕駛人很容易超速。
執法組指出，交通執法目的不是為了罰鍰，而是希望保障用路人的安全，希望民眾不要違規，遵守交通規則，避免車速過快發生危險。此外固定式測速照相地點在市警局網站也都看得到，照相桿前方也有依法設置警示標誌，呼籲民眾注意減速。
(中國時報)
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