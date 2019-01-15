離岸風電不背書 彰縣退還複審同意函

2019年01月15日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣政府經濟暨綠能發展處14日發函退還4家離岸風電開發商6個風場計畫書，函覆能源局「無涉本府職權，檢還所送書件」，對於能源局要求「複審同意函」不願明白表示同意、不同意，有意把問題丟回中央自己想辦法。

有意把問題丟回中央

能源局去年12月24日、彰化縣長王惠美就職前夕發文縣府，徵詢是否核發複審同意函？以便據此發給風電廠商籌設許可，但遲未收到同意回函；今年1月2日再發文檢附4家業者6大風場計畫書，詳盡說明風場規畫。

因計畫書多達200頁，縣府無法在一天內審完並回函，導致4家業者趕不及在最後一天與台電簽約；今年1月3日後再與台電簽約，只能適用今年每度5.1元躉購費率，無法比照去年度的5.8元。

建設處兼代理經綠處長劉玉平強調，這是中央權責，縣府沒義務表示同意或不同意；他更重申縣府去年9月早已給過同意函，且附帶要求業者須充分與漁會、漁民溝通，輔導漁業轉型、回饋等。至今未見風電廠商提出具體計畫回應，也無實際作為。

縣府無義務表示同不同意

彰化縣政府對於中央複審同意函，並未明確勾選同意或不同意，彰化縣長王惠美的態度，雖未直接對前縣長任內所發出的同意函表明不認帳；但顯然已決定與中央撇清關係，不願再為中央離岸風電政策背書。

(中國時報)