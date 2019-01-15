豬瘟防疫演習 南市盼做白工
非洲豬瘟來勢洶洶，台南市政府14日舉行非洲豬瘟防疫演習，模擬肉品市場發現病豬後到飼養豬場撲殺的一系列防疫作為，是全台第5個進行演習的縣市，目前全台前4大養豬縣市中，僅有屏東、台南進行相關演練，市長黃偉哲說，演練就是要超前部署，為可能發生的狀況做好準備，但仍希望一切都是「做白工」，最好不要發生豬瘟疫情。
比照標準處理程序
防疫演習主要針對非洲豬瘟可能發生的狀況進行情境演練，台南市選在後壁烏樹林農場舉行，演練項目分為3項，分南市農業局及動保處人員在演習現場設置仿肉品市場及畜舍建築，並且挖掘出實際比例大小的坑洞，還在坑洞內鋪設高密度聚乙烯不透水布，完全比照標準處理程序。
演習開始，檢查人員模擬在肉品市場繫留欄發現豬隻疑似感染非洲豬瘟，動保處接報立刻前往剖檢送驗，並對同欄豬隻進行預防性撲殺及全場消毒，並將豬隻載往指定場所焚燒掩埋，途中還模擬掩埋處出現民眾抗議，結合警方排除等情形。
接下來送驗確認感染非洲豬瘟後，再溯源至養豬場，進行疫情調查、移動管制、採樣送驗跟撲殺等措施，豬隻屍體也在場內掩埋；最後則是環保局提供廚餘去化的收運過程，以讓民眾了解處理廚餘方式。
全民要有危機意識
黃偉哲表示，防範非洲豬瘟入侵，最重要的是全民都要有危機意識，遵守各項防疫規定，不要將疫區豬肉製品帶回台灣，養豬場也要做好各項生物防疫安全工作，而相關演習是超前部署的一環，提前做好準備，黃偉哲也打趣說，希望一切都是「做白工」，非洲豬瘟最好不要來。
(中國時報)
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