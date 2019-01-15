韓國瑜將備詢 民進黨議員徵求題目
高市議會17日開臨時會，市長韓國瑜將出席備詢，民進黨議員磨刀霍霍，陳致中、李喬如、林智鴻等人紛紛在臉書徵求質詢題目，有人要問韓國瑜何時去挖石油、為何停輕軌；但韓粉也留言：「要大家想題目，議員會不會太不用心？」
韓粉疑議員不用心？
資深議員李喬如12日先在臉書發文，詢問支持者想問韓國瑜什麼題目，更開玩笑說：「有要送我啥西咪（生魚片）刀的嗎？」似乎暗示她已經準備好要動手「宰魚」、好好質詢韓國瑜。
議員林智鴻則在臉書預告，17日他將以市議員身分首次質詢韓國瑜，網友留言要他請市長和市府團隊不要隨便、不負責任的一昧向新聞媒體放話，「問他和他的團隊何時開始正式做事，而非用嘴做事、紙上談兵？」
前總統陳水扁之子、新科議員陳致中也在臉書請大家幫忙腦力激盪想題目，不過韓粉回擊居多，有人直批「做高雄市議員，連個題目都不會想嗎？那你選來幹嘛的？」也有人諷刺說，「問他你爸爸為什麼還沒被關起來」、「妮可最近好嗎？」
網友理性提供建議
也有網友理性提供建議，例如質詢韓為何停建輕軌第二階段、如何解決少子化、處理旗津渡輪上下班塞船現況、捷運延伸線規畫、國道七號何時動工、賽馬場細部想法、空汙整治及海洋政策等。
(中國時報)
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