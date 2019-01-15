花蓮重症嬰轉院 2小時飆抵台大
「拜託讓讓路！」花蓮1名5個月大的湯姓男嬰高燒不退昏迷，前晚深夜在加護病房緊急治療，14日一早搭乘救護車從花蓮慈濟醫院轉赴台大醫院，男嬰母親焦急在臉書社群發文求助，引來網友熱情集氣，警方派車一路狂飆開道，護送重症嬰2小時迅速到院。
22歲的男嬰父母前晚在臉書社群求救，PO文「幫幫救我的孩子，明天要轉台大，請各位留意讓道」。救護車一早在警方接力開道，火速奔赴167公里外的台大醫院，所幸蘇花公路與雪隧沿路順暢，寫下北花2小時內到院紀錄，還較2周前「巴掌嬰」開道更快半小時。
「台大設備比較好。」湯姓媽媽認為，兒子因為癲癇發作在慈濟住院2天，醫師說可能是腦膜炎或是腸胃炎引起，她覺得花蓮醫療沒台北好，想要給孩子換更好的醫院，盼台大仔細查出病因，男嬰父親則說小孩子狀況目前良好，只怕後續醫療費用開銷大。
「家長不信任我們！」慈濟醫院人員無奈透露，男嬰因腦部感染發炎，經院方治療後病情已獲控制，醫師評估可留院觀察治療，也免去舟車勞頓。儘管花蓮慈濟醫院為東台灣唯一的醫學中心，但在家屬堅持下，院方只能尊重。
不過，花蓮警方協助開道送醫，已經是半個月來第2起，上月27日花蓮慈濟也有名早產男嬰因肚子不斷漲大，母親認為病情沒有改善，決定轉赴往台大治療，求助文章經網友熱情轉載，國道警察聞訊更主動調派「紅斑馬」警車護送開道，獲各界熱烈迴響。
有醫療人員認為2案皆非醫囑緊急轉院，顯示民眾「台大迷思」及對偏鄉醫療不信任，花蓮縣衛生局副局長鍾美珠說，天下父母心，坦言這樣的做法嚴重打擊花蓮醫療團隊士氣。對於外界憂心臉書成「許願池」，警方則表示，依規定需由醫院評估，並非人人可申請開道。
(中國時報)
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