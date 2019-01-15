吳嘉沅 傳接悠遊卡董座

2019年01月15日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

悠遊卡投資控股公司15日將舉行董監事改選，因董事長林向愷任期屆滿不續任，傳出遺缺將由富璁建設開發董事長吳嘉沅接任。據悉，吳嘉沅參加遴選時，提出悠遊卡未來將扮演協助政府推動「無現金社會」的角色，理念與市長柯文哲不謀而合，因而雀屏中選。北市府對此不願鬆口。

悠遊卡公司是悠遊卡控股的子公司，2家公司董事長皆為林向愷，因林以照顧年邁母親為由不續任，悠遊卡控股公司今將舉行臨時股東會改選董監事，隨即悠遊卡公司再舉行董事會產生董事長。

吳嘉沅現職為富璁建設開發董事，兼任永豐銀行獨立董事，去年柯文哲競選連任期間，吳嘉沅擔任柯競選總部財務監督委員，柯競辦因行動競選總部違規遭開罰，吳嘉沅當時要求柯不得以競選經費支付，柯文哲得知驚喊「天啊！」因而讓吳嘉沅受到外界關注。

悠遊卡控股公司11席董事，北市府握有6席，依照往例董事長由北市府指派人選，據傳聞，北市府經遴選決定悠遊卡控股及悠遊卡公司董事長，皆將由吳嘉沅擔任。對此，市府副祕書長、遴選委員之一的陳志銘說，市府提出6位人選，吳嘉沅確實是人選之一，但一切交由董事會決定。

據了解，悠遊卡控股公司今天上午將先進行董監事改選，確定新任董監事後隨即舉行悠遊卡公司董事會，由董事會投票決定新任董事長人選。

吳嘉沅因曾任柯文哲競選財務監督委員，遭質疑吳接任悠遊卡董事長是選舉酬庸，市府發言人劉奕霆否認，他強調，吳當時是監督市長角色，何來酬庸說法，且人事皆尊重公司治理原則，由董事會推派產生。

(中國時報)