大東勢山種牛樟 誤會遭挖禿
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
苗栗縣獅潭鄉大東勢山區驚見山坡地「禿了」，有民眾將空拍照PO網，留言回應「轄區內違建何其多，難道苗栗縣政府睡著了？」批縣府視若無睹山區遭大面積開挖，危害水土保持。縣府水保科14日強調，地主未依原申請方式開挖，違反水保法將開罰，不過業者喊冤說是為水土保持才更改工程。
民眾空拍發現，當地有2處大小不一禿地，將照片PO至「我是獅潭人」社團，質疑有違水土保持。水保科表示，去年12月5日空拍、28日現場勘查，發現地主未照原申請施工方式開挖整地，違反水保法將開罰最高30萬罰鍰，14日將處份書遞交行為人。
水保科長許家誠表示，該土地為私有地，非網稱的國有土地，地主為種植牛樟樹，去年2月申請整播作業，4月核准後於同月27日開工，但去年底水保科在空拍及現場勘查時，發現地主未造原申請方式開挖，雖施工面積1.15公頃不變，但施工方式、施工人皆與圖說不符，因此依法開罰。
牛樟芝業者表示，山坡地整地有經合法申請才動工，清除雜木、竹林的刨根過程中，發現去年5、6月的大雨沖刷，導致100米長，約70度的陡坡有水土流失情況，土石未經有效護坡將危害山下村莊與居民安全，才變更計畫先在山坡地下方砌石護坡，目前委由水保技師丈量完成，提出《緊急維護企畫書》，2周內將送交縣府審核再動工。
業者說，2、3年前就開始於大、小東勢山區伐木造林，目前已種植5000棵，預計將種植2萬棵，牛樟樹是台灣特有大喬木，不僅能幫助水土保持，高經濟產值更可替當地居民製造許多工作機會，未來的造林工程將加強排水及護坡。
(中國時報)
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