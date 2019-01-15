龍海國小重建 媽媽市長叮嚀安全第一
創校43年的台中市龍井區龍海國小，東西兩棟教室已老舊不堪使用，基於安全理由，台中市政府和教育部共同籌編1億2,874萬元進行重建工程，14日舉行動土典禮；將依序拆除東、西棟校舍，新建地上4層樓校舍及非營利幼兒園及活動中心。
市長盧秀燕表示，身為「媽媽市長」，她會持續用家長的心情和角度，致力提供學生更優質的學習環境。
盧秀燕指出，身為「媽媽市長」，她和每一位家長一樣，視學童學習的安全性為第一。未來市府將會加速改善老舊校舍整建，給孩子們優質安全的教育空間；過程中也要特別謝謝各民意代表的奔走，爭取到這筆預算。希望開工大吉，工程順利，如期給孩子們好的教育空間。
台中市教育局說，龍海國小老舊校舍整建工程，由教育部補助經費160萬元，市府籌編工程經費1億2,714萬元，合計為1億2,874萬元；規畫興建教室12間、非營利幼兒園教室8間及1座活動中心。
龍海國小東棟將設置校舍12間教室，規畫為一般教室及圖書室使用，西棟則興建非營利幼兒園及活動中心，讓校地獲得最充分的利用；另外也設置無障礙設施電梯，讓行動不便的小朋友在校園內也能通行無阻。
(中國時報)
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