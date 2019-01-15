楊英風分合隨緣 安座南美館二館

2019年01月15日 04:11 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市美術館二館27日開館在即，陸續有藝術品進駐館內，原座落在台南市立文化中心廣場的已故雕塑家楊英風鋼雕作品《分合隨緣》14日移置南美館廣場，台南市長黃偉哲與700多位民眾一起拉繩，將作品牽引至廣場安座，為開館暖身，隨後並舉辦謝土典禮。

《分合隨緣》鋼雕作品是已故藝術家楊英風作品，磨光的鏡面反映出周遭景物，象徵宇宙萬物聚散分合、虛實盈虧，這作品的流轉際遇也是如此，他在1983年擬以1000萬元出售給台北市政府遭拒絕，一氣之下回台南故鄉以成本價75萬元賣給台南市政府。

楊英風的作品數十年來都被放在台南市立文化中心廣場供人觀賞，南美館近年逐漸回收台南市政府所有的藝術品，這座鋼雕作品也不例外，南美館開館前夕，找來700多人協助，以歡喜娶媳婦的氣氛，風光地牽引楊英風的這件作品到廣場前，館方認為這就是《分合隨緣》作品與台南的離散緣分。

黃偉哲到場與民眾一起拉繩，牽引巨型鋼雕數十公尺，直言拉這件藝術品比拉王船還有意義。隨後並參加館方開館前的謝土典禮。南美館27日開館將推出「台灣禮讚」、「府城榮光」兩項展覽，為了吸引參觀人氣，免費試營運至5月。

(中國時報)