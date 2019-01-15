駁二懷舊記憶展 古早味濃
想找尋正港台灣味記得來這裡！駁二藝術特區即起至4月28日推出《懷舊記憶》展覽，重現台灣原創動畫、漫畫中廟會、柑仔店、夜市場景，更能結合AR擴增實境與情境互動，文化局鎖定春節檔期，建議年輕人帶阿公阿嬤重返兒時回憶。
大義區動漫倉庫的《懷舊記憶》展場大紅燈籠高掛，左萱的《神之鄉》中三太子廟會場景最先登場，還有夜市彈珠台、乒乓球、套圈圈等遊戲，讓民眾親手體驗古早味小娛樂。
策展人楊惠鈞指出，台灣動漫作品有不少懷舊場景，盼藉由重現場景，帶領參觀者回到對於廟會、柑仔店、市集的共同記憶，了解動漫親近生活的一面。
高市文化局代理局長王文翠則表示，快速變遷的年代中，《懷舊記憶》回顧過去，也讓優秀的台灣原創動漫被更多人看到。
展覽主題古意盎然，卻結合先進AR擴增實境技術，例如連2屆金漫獎青年漫畫獎的阮光民作品《用九柑仔店》，現場設置柑仔店情境之外，透過平板電腦鏡頭，主角俊龍顧店、阿婆來買醬油、廟公買菸等情節都能展現在觀眾面前。
此外，湯士賢《踅菜市仔》以36座台南傳統市場為題材，左營漫畫家61Chi的《南方小鎮時光:左營‧庫倫洛夫》也著眼攤販，宋欣穎執導2D手繪電影《幸福路上》榮獲去年金馬獎最佳動畫長片，從小女孩的成長，一窺80年代台灣悲喜往事。
(中國時報)
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