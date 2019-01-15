少女無尾熊的煩惱
台北市立動物園少女無尾熊Nicole，因體質較為敏感，近年深受皮屑孳生困擾，園方展開搶救毛髮大作戰，由保育員化身專屬美髮師，每天早晚幫牠梳理毛髮，另搭配獸醫師開立口服藥物，加上每個月2次藥浴SPA澡，多管齊下，皮屑孳生狀況終於獲緩解，讓Nicole重現健康毛髮。
野生動物各自有一套保持身體清潔的方法，無須特別尋找水源清洗身體，台北市立動物園保育員不會特別為園內動物們洗澡，不過，Nicole因體質敏感，毛髮開始出現不少皮屑，導致毛髮打結，也讓黴菌有滋長空間，為解決Nicole困擾，保育員和獸醫師攜手展開拯救Nicole毛髮大作戰。
第一步由保育員擔任Nicole專屬美髮師，每天早晚幫她梳理毛髮，搭配獸醫師開立口服藥物，但Nicole身上的皮屑仍頑強孳生，園方決定嘗試每個月2次的藥浴澡，每次Nicole都十分享受泡澡，模樣超可愛，最終也讓皮屑孳生狀況順利緩解。
保育員表示，由於無尾熊毛髮又厚又濃密，幫牠們洗澡其實不如想像中簡單，每次幫Nicole洗藥浴時，都得花上15至20分鐘幫牠搓洗全身，過程還得隨時留意水溫，最後必須花超過半小時吹乾Nicole毛髮，過程是極大挑戰，不過，看到 Nicole恢復健康活力的模樣，感到十分欣慰。
(中國時報)
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