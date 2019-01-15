新北櫻花季下周開跑 山櫻搶迎賓
暖冬效應，新北山櫻花今年較晚報到，目前僅石碇、坪林的山櫻花率先盛開，新北市景觀處表示，2019新北市櫻花季從1月底開跑，若未來氣候穩定、且無連續下雨，下周起各地區山櫻花將陸續綻放，民眾可以把握時間前往賞花。
新北市景觀處指出，新北種植約15萬株櫻花，堪稱全台之冠，往年1月中旬山櫻花會率先盛開，今年因為暖冬，山櫻花較晚開，預計要到1月底、2月初才會全數盛開。
新北市山櫻花賞花景點包括金山的陽金公路與溫泉公園、烏來的瀑布公園、三芝的三生步道、淡水滬尾櫻花大道及楓樹湖、新店的陽光運動公園、三芝區的青山路及大湖路等地，當緋紅色的山櫻開滿山間小徑，綠色山林宛如被紅色胭脂妝點，相當浪漫。
而2月中旬還有八重櫻將，2月下旬至3月中下旬則有昭和櫻、吉野櫻等陸續盛開，浪漫粉紅色的吉野櫻尤其是民眾最愛，在土城區的希望之河、淡水區的無極天元宮內、三芝區的三生步道等地，都可見到花蹤。
景觀處表示，各地櫻花季賞櫻活動及花況資訊將不定期於臉書粉絲專頁「賞花快報」為民眾更新，也歡迎民眾有發現新北市境內開花的訊息，可於粉絲團內追蹤與留言。
(中國時報)
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