竹科首座停車場屋頂太陽能 插電啟用
中國時報
羅浚濱／竹市報導
竹科管理局與中租控股旗下迪和、台電新竹區營業處合作，在園區矽導立體停車場3樓設置園區首座屋頂型太陽能電廠，14日由科管局長王永壯和中租控股策略長廖英智，共同啟動象徵的「電插頭」啟用。
科管局長王永壯表示，這座屋頂型太陽能電廠，每天可產1200千瓦的電量，希望做為園區推動綠色及再生能源的示範點，讓廠商了解太陽能是安全的，也能在廠房屋頂設置，以實際行動支持政府的再生能源政策。
中租副總經理陳瑞興表示，中租太陽能電廠全省現有1095座，95％是屋頂型以中小企業為主，5％是畜牧業者，總發電量有4.08億度，朝向電廠資產規模1千億的目標進前。
「不影響停車，還可遮陽避雨！」陳瑞興說明這座屋頂型太陽能電廠面積6276.5平方米，中租投入7千萬元，與科管局簽約使用20年，並和台電簽約售電合約，裝設3858片太陽能板，預估年產電量130萬度，每年減碳量725公噸。
陳瑞興說，中租太陽能電廠有租地和自建兩種方式，園區廠商不太願意裝設，主要擔心太陽能板品質，是否會影響廠房造成屋頂漏水問題，希望園區首座屋頂型太陽能電廠，能做最好的實體示範。
台電新竹區營業處副處長李宣昌表示，配合政府再生能源政策，新竹區成立跨單位小組，協助設置這座屋頂型太陽能電廠，原預定今年2月完工，提前在去年12月下旬完成接電掛表，台電對園區一定會穩定供電。
(中國時報)
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