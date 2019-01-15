彰縣議會民進黨團3問縣長 是不是都會沒
彰化縣議會民進黨團14日舉行記者會，針對校園保全、校長遴選和營養午餐，3問縣長王惠美是不是「都會沒」？呼籲王懸崖勒馬及時回頭，讓校園盡快回歸常軌。
王惠美回應，今年度營養午餐已編好，會依已通過的預算來執行，並朝最有利於縣民方向規畫，尊重校長遴選委員會決議；強調一切依法行政，將等教育部給予明確回函後再做後續處置。
教育處重申，108年度未編列校園保全經費，將盡力籌措經費補充校安人力，全力協助給孩子們最安全校園環境。
民進黨團正、副召集人尤瑞春、黃盛祿，與幹事長賴澤民3巨頭，都還來不及正式交接就攜手上火線，接連提出「校園安全保不保？」「營養午餐給不給」「學校校長聘不聘？」3大質問。
尤瑞春說，有些校長已準備好退休、甚至歡送會飯都吃完，現在才說不算？籲王說清楚講明白。
黃盛祿質疑，全縣還有非洲豬瘟防疫等更多重要議題需費心，王對校長遴選結果到底哪裡不滿意、不能接受？
賴澤民批王惠美上任未滿月就從教育下手，不擇手段破壞教育體制；放任幕僚公然說謊，黨團完全無法接受。
(中國時報)
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