梅嶺賞花 別錯過龜丹溫泉
台南市楠西區梅嶺是冬天熱門賞花景點，除了賞花，台南市政府觀光旅遊局建議民眾可順遊周邊景點，包括永興吊橋、江家古厝、龜丹溫泉。龜丹溫泉區開發已久，目前有龜丹溫泉體驗池、龜丹水哥溫泉2家合格業者，另一家天喜悅溫泉會館也準備在春節期間試營運。
龜丹溫泉水質之ph值介於8.08至8.55之間，呈弱鹼性，水溫約在攝氏31至42度左右，無色無味，水質清澈，屬於碳酸氫鹽泉，有「美人湯」之稱。
歷史較悠久的龜丹水哥溫泉休閒體驗農園，成立近20年，園內有湯屋、露天池、個人泡腳池、餐廳，還有農園可採果，業者為保障溫泉品質，顧及遊客衛生安全，每天池子排空清潔、消毒乾燥，對衛生及安全有嚴格規範。
龜丹水哥溫泉休閒體驗農園泡湯規定雖多，員工更是不厭其煩提醒遊客，但好品質的溫泉、衛生的環境，一年四季都吸引眾多遊客上門，更有許多是10幾年的常客。
龜丹溫泉體驗區原為台南市政府觀旅局成立，2015年改由龜丹社區發展協會經營，目前園區有一大區泡腳體驗池、2個泡湯池，入園費只要50元。龜丹社區接手經營溫泉體驗區後，斥資700萬元興建13間湯屋，正待最後查驗，預計農曆年前可正式加入營業。
另一間興建中的天喜悅溫泉會館，走高檔路線，戶外湯屋尚在趕工，室內湯屋都裝潢完畢，近日即將試營運，屆時到龜丹泡湯的遊客就有更多樣化的選擇。
(中國時報)
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