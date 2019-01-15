高雄偏鄉49校學童 喜獲新鞋

2019年01月15日 04:11 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市49所偏遠地區國小學校學生14日收到一雙新鞋，這是桃園市圓夢愛心關懷協會送給學童的春節禮物，共募集1284雙新鞋，捐贈給偏鄉學童。高雄市教育局長吳榕峯到內門國小參加捐贈典禮，為學生們換上新鞋，場面溫馨。

木柵國小有8成學生是西拉雅族，為挽救瀕臨消失的族語。學生藉由歌唱，學習西拉雅族語，典禮上也為捐贈獻唱。

桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹帶領協會團隊參與捐贈，49所偏遠地區學校校長也都到場接受捐贈。吳榕峯除了致贈感謝狀給桃園市圓夢愛心關懷協會，並與貴賓們親自幫學生穿上新鞋，祝福孩子們在新年自信邁開學習的腳步。

吳榕峯表示，受贈學校屬特偏與極偏地區，學生多數為弱勢學生，尤其新住民、單親、隔代教養學生占全校學生數一半以上。桃園市圓夢愛心關懷協會引進社會各界資源，遠從桃園前來捐助1284雙新鞋的善行義舉，為偏鄉學子帶來春節禮物，期許學生秉持感恩惜福精神，認真向學，未來貢獻己力回饋社會。

謝慧謹說，該協會的前身是謝慧謹愛心團隊，6年來堅守「每月一愛心善行」的宗旨，募集社會各界的資源，將愛心散發到社會各個角落，幫助需要幫助的人或團體，讓弱勢族群的生活可以獲得更多的改善。

(中國時報)