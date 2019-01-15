高雄偏鄉49校學童 喜獲新鞋
高雄市49所偏遠地區國小學校學生14日收到一雙新鞋，這是桃園市圓夢愛心關懷協會送給學童的春節禮物，共募集1284雙新鞋，捐贈給偏鄉學童。高雄市教育局長吳榕峯到內門國小參加捐贈典禮，為學生們換上新鞋，場面溫馨。
木柵國小有8成學生是西拉雅族，為挽救瀕臨消失的族語。學生藉由歌唱，學習西拉雅族語，典禮上也為捐贈獻唱。
桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹帶領協會團隊參與捐贈，49所偏遠地區學校校長也都到場接受捐贈。吳榕峯除了致贈感謝狀給桃園市圓夢愛心關懷協會，並與貴賓們親自幫學生穿上新鞋，祝福孩子們在新年自信邁開學習的腳步。
吳榕峯表示，受贈學校屬特偏與極偏地區，學生多數為弱勢學生，尤其新住民、單親、隔代教養學生占全校學生數一半以上。桃園市圓夢愛心關懷協會引進社會各界資源，遠從桃園前來捐助1284雙新鞋的善行義舉，為偏鄉學子帶來春節禮物，期許學生秉持感恩惜福精神，認真向學，未來貢獻己力回饋社會。
謝慧謹說，該協會的前身是謝慧謹愛心團隊，6年來堅守「每月一愛心善行」的宗旨，募集社會各界的資源，將愛心散發到社會各個角落，幫助需要幫助的人或團體，讓弱勢族群的生活可以獲得更多的改善。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。