柯市府傳設戰情室 為訪美熱身

2019年01月15日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲預定3月訪美，行程以美東為主並赴華府演講，傳出柯為此成立「國際政經戰情室」積極備戰。柯P14日僅說，台北市長也要監看國際、大陸局勢及整個國內經濟走向，至於外界質疑演講恐超出城市外交範疇，柯則稱「我都還沒講，你怎麼知道？」未多作回應。

柯文哲預計3月訪美一周，行程遍及華盛頓、紐約、波士頓、亞特蘭大等地，除接受葉克膜權威單位頒獎，還傳出赴華府演說，柯為此成立國際政經戰情室，專職處理訪美事宜，由於柯是總統熱門人選，此行也被認為在替2020大選鋪路，一舉一動備受關注。

外傳戰情室成員囊括藍綠，由北市府副發言人陳冠廷、祕書處主任研究員李縉穎、陳建璋等3人組成，負責匯集國內外局勢資料。柯文哲解釋，作為台北市長要兼看國際、大陸局勢及整個國內經濟走向，這算是彙報的機構，本來就要知道整個外面的局勢。

另外，外界好奇柯為哲在華府的演說內容，柯說，這就客隨主便，幕僚還在安排行程，至於內容是否會超出城市外交範疇？柯打太極說：「阿我都還沒講，你怎麼知道？」

對於「戰情室」說法，陳冠廷澄清，沒有實質上的戰情室，而是由市府單位整理不同局處重要資訊，包含內政及東亞各國情勢，讓市長有全面性的掌握。

陳冠廷也指出，柯P此行除演講外，還會跟生技、學界、新創產業進行交流，面對外界質疑訪美是為了2020大選布局，他說，柯文哲身為首都市長，本來就必須跟各國家外交、商業單位有緊密交流，這是他的工作內容之一。

(中國時報)