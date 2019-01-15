加速都更 公務員勿畫地自限

2019年01月15日 04:11 中國時報 葉德正

過去3年無法解決的案子，新北市長侯友宜上任後一周就解決，這不是市長太神，而是新北市府太過畫地自限。海砂屋認定建照問題本是地方政府權責，但城鄉局拘泥文字、瞻前顧後，才讓新店大溪地民眾苦等這麼多年，如果心態不改，未來勢必淪為「市長衝刺，公務員扯後腿的尷尬局面！」

新北市老舊房屋高達數十萬戶，朱立倫時期推出包括簡易都更、公辦都更，甚至市府更大舉招募近300位都更規畫師，每年投入大筆經費，希望加速都更速度。

但升格後8年過去，新北市雖受理近250件案件，但完成都更程序才約70件，完工更是才30餘件，投入的預算與實際成效似乎不成正比，想要看到都更完畢，這輩子恐怕都等不到。

大溪地都更案早在2015年就提出，但新北市府直到去年中旬才打算修正「都市計畫法新北市施行細則」，希望把其中55條的海砂屋認定，透過修正文字方式放寬。

沒想到全案送到內政部卻被告知「免修法，地方政府認定即可」，如果城鄉局當初有肩膀承擔，全案早就談妥甚至完工了，也不會白白浪費這3年多的時間。

新北市幅員遼闊，有大都會的繁榮，也有鄉村的靜謐，要訂出一體通用的準則，簡直是天方夜譚，各地都更問題也各有不同，這就需要市府擴大解釋，才能加速推動都更。

如果侯市長上任第一天就衝刺都更，城鄉局、都更處的公務員沒道理窩在辦公室內，也應該定期下鄉訪查，鼓勵民間加速都更。

都更不是口號，也不是在辦公室吹吹冷氣，拿本法令在那邊解釋就可以達成，如果公務員不先更新自己的心態，又怎麼能更新我們的老屋呢？

(中國時報)