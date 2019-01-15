楊文科允恢復校長特支費

2019年01月15日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣長楊文科14日舉行上任後首次大型教育座談會，與全縣100多所公私立高中小學校長座談，有高中校長盼能恢復打7折的特支費，偏鄉校長為行政資源不足請命，也有校長希望增設警衛。楊文科對此皆爽快答應，展現對教育品質的重視。

楊文科上任後除了訴求拚經濟，也將教育視為背後最強大的力量，他坦言自己從科技產業出身，對教育界的認識仍有所不足，但他每天都在學習、求進步，絕不會裝懂打高空。

五峰鄉桃山國小校長蘇美娟說，五峰、尖石地區沒有工友的學校共有7所，後山包括桃山、新光、秀巒、玉峰、石磊國小沒有人事和主計人力，全由學校幹事「雙兼」，桃山國小的幹事剛走過化療，仍得撐著身體處理各項大小事。

湖口高中校長張華堂表示，去年新竹縣校長特支費被打了7折，雖不是很多錢，但感覺上像是校長們表現不好，而遭到懲處。新湖國中校長徐俊銘則指校園警衛多半由家長會支付，但對部分學校其實是很沉重的負擔，希望縣府協助增加校園警衛。

楊文科指出，針對沒有工友及幹事的校園，由教育處優先補給人力，工友人選則請校方就近招募。特支費方面，他請教育處立即恢復校長特支費，並追溯到今年1月份。校安方面，除了托兒所優先執行電子化紅外線圍籬，縣府將負擔各校1名警衛費用，其餘支出由校方自行籌款。

(中國時報)