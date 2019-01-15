花博外埔「樂農館」虎爸拿鐮刀歡喜收稻
台中花博外埔園區「樂農館」歡喜收稻！花博吉祥物虎爸14日下田割稻，吸引許多遊客駐足感受豐收的喜悅；農業局副局長蔡勇勝說，盼透過收稻活動，讓民眾了解農業及糧食重要性，引導更多青年朋友返鄉務農。
馬鳴國小學生去年9月在「樂農館」下場插秧！近期水稻已結成成熟的稻穗，水稻養育職人、后里區青年農民聯誼會長賴來安示範收割技巧；農業局副局長蔡勇勝、花博發言人黃意涵及虎爸手持鐮刀彎腰割稻。
蔡勇勝表示，水稻是台灣重要糧食，早期全台栽植面積有80萬公頃，因飲食習慣改變，種植面積減少；現今台灣農業多已機械化，藉由收割活動，讓民眾了解農業及糧食重要性，引導更多青年朋友返鄉務農。
會長賴來安表示，從農30年以來，首次在室內管理水稻及收稻是次很特別經驗，因「樂農館」水稻日照不足，稻子不夠飽滿無法進行脫穀。黃意涵指出，收割後的稻田將以稻稈綑綁營造豐收景象，並於農曆春節過後再換展為水稻秧苗，呼應館外農村景象。
(中國時報)
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