7旬翁撿到9萬元 熱心物歸原主
嘉義市7旬邱姓老翁於運動途中撿到一只皮包，皮包沉甸甸疑有現金，他原封不動交給北鎮派出所，警方依皮包裡的證件通知林姓男子，林男渾然不知自己掉了皮包，火速趕到派出所領回9萬多元的財物，再三感謝邱姓老翁拾金不昧。
70多歲邱姓老翁日前下午循例到住家附近的公園運動，於興達路及四維路交叉路口發現一只黑色皮包，拿起來頗有分量，他心想遺失皮包的人一定心急如焚，便原封不動送交派出所處理。
北鎮派出所員警楊明財查看皮包內有林姓男子的證件，連繫林男，林男接獲警方電話一度吃驚，渾然不知自己遺失財物，經警方查對身分及皮包內財物細節，確認林男是失主，林男火速奔往派出所認領。
警方調查，林男住在大溪厝，從事肉品生意，隨身攜帶的皮包裡有9萬多元現金，是當天要到嘉義市區做肉品買賣的貨款，他於途經興達路、四維路順道訪友，可能下車當時沒有帶皮包下車，卻掉落路邊而自己未察覺。
林男為表達對邱姓老翁拾金不昧的謝意，想送禮給邱姓老翁作為謝酬，邱姓老翁婉拒，並說嘉義人重人情味，這是舉手之勞，林男感動不已，再三道謝，慶幸財物分毫未減，失而復得。
(中國時報)
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