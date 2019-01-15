台灣燈會 屏東準備好了
中國時報
潘孟安
台灣燈會邁入30而立，第一次來到國境之南屏東舉辦，我們擘劃許多台灣燈會的第一次，主燈「巨鮪來富」第一次跳脫生肖、第一次在水上、第一次永久設置，16公尺高的屏東黑鮪魚以乘風躍浪姿態，象徵「年年有餘、富貴屏安」，展現台灣的生命力。
除了主燈吸睛之外，今年第一次以海洋灣域打造燈區、第一次引進主題樂園式概念、屏東三金設計師方序中設計的主視覺也第一次跳脫生肖，屏東突破傳統用創新迎接盛事。
大鵬灣、東港、屏東三大燈區陸域面積達42公頃，水域面積超過200公頃，包含22個特色燈區，超過100組燈飾，加上屏東綵燈節4.7公里點亮萬年溪，一定讓在地鄉親、外地遊客驚豔。
另外，最受親子期待的小提燈「屏安豬」，今年以屏東風豬爺為發想，搭配紅、黃、藍色調，象徵喜氣、招財與藍天大海，豬身上有數種祝福意象，還能投入2019個硬幣當撲滿，豬年財源滿滿，燈會期間限量贈送給旅人，要來看燈才能拿到喔。
屏東的山海會黏人，這次還幫大家精選10大遊程，賞完燈不要急著離開，走進屏東、愛上屏東，這裡是台灣最美的熱帶。
2019台灣燈會在屏東進入最後衝刺，屏東準備好了，我們一起當主人！
(中國時報)
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